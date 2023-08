MONDRAGONE. Malore per una bambina: mangia hashish scambiandolo per cioccolato: denunciato il padre

Solo quando la piccola ha cominciato ad accusare dolori il genitore si è ricordato di aver lasciato…

MONDRAGONE – E’ accaduto nella tarda serata del 30 luglio scorso a Mondragone, in provincia di Caserta, dove una bambina di 10 anni ha trovato sul tavolo della cucina di casa un barattolino in plastica, normalmente destinato a contenere cioccolato, e pensando che si trattasse proprio di quello ne ha subito mangiato il contenuto. La mattina seguente però ha cominciato ad accusare vomito e forti dolori addominali, apparentemente inspiegabili. Il padre, che la sera precedente aveva lasciato l’hashish incustodito si è accorto del suo ammanco e, viste le condizioni della piccola, ha chiamato immediatamente un’ambulanza che è arrivata sul posto insieme ai Carabinieri del locale Reparto Territoriale.

La piccola, affidata alle cure dei sanitari è fuori pericolo. L’incauto genitore è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di lesioni personali colpose.