MONDRAGONE. Non ci si ferma neanche davanti al diritto all’istruzione dei ragazzi: rubati i pc del Liceo Scientifico

MONDRAGONE – Nel fine settimana, il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Mondragone è stato visitato da ladri che sono riusciti a entrare nell’edificio, approfittando dell’assenza di un custode. Il furto è stato scoperto dai collaboratori scolastici al mattino, quando sono tornati a scuola. I ladri hanno rubato computer portatili usati dai docenti per le lavagne interattive, ma non sono riusciti a forzare le casseforti contenenti altri dispositivi elettronici. Hanno rovistato tra armadi e documenti, senza trovare oggetti di valore. Le indagini sono in corso, ma la mancanza di telecamere di sorveglianza e di un sistema di allarme complica il lavoro degli investigatori. La scuola è rimasta chiusa per sanificazione e le lezioni riprenderanno domani.