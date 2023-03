MONDRAGONE. Ottimo lavoro per il Punto Prelievi dell’Asl

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Negli ultimi tempi è cresciuto in modo esponenziale il numero di quei cittadini che sempre più spesso si rivolgono all’Asl per visite mediche ambulatoriali. Non tutti però sono a conoscenza del Punto Prelievi presente all’interno del distretto sanitario, ritenuto dagli utenti molto affidabile, che abbiamo avuto modo di sperimentare nei giorni scorsi e che offre un servizio di prelievi del sangue e analisi mediche che rappresenta una preziosa alternativa ai soli due centri diagnostici convenzionati con il Ssn presenti sul territorio.



I prelievi sono seguiti da un team di infermieri altamente qualificati e di comprovata esperienza che si distinguono non solo per la propria professionalità ma anche e soprattutto per l’approccio umano verso i pazienti. Al fine di garantire la massima flessibilità, il servizio è disponile su prenotazione muniti di impegnativa medica dal lunedi al venerdì in diverse fasce orarie. Gli esiti sono generalmente pronti entro il giorno successivo il prelievo.

Finalmente

giungono anche notizie positive che migliorano senza dubbio l’immagine della cittadina rivierasca.