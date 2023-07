MONDRAGONE. Paura tra due lidi: gommone alla deriva, 10 persone salvate da una coppia di giovani bagnini

È successo oggi pomeriggio, verso le 16,30. La corrente aveva reso ingovernabile il natante

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo)– Ennesimo salvataggio avvenuto nel tratto di mare tra il lido “Il Veliero” ed il lido “Primavera”. Erano circa le 16.30 di oggi sabato 22 luglio 2023, quando un gommone con a bordo10 persone è stato trascinato al largo dalla forte corrente marina.

Ancora una volta due bagnini di 17 anni, Antonio Mesolella e Mario Buonodono non hanno esitato a tuffarsi tra le onde con due baywatch, per trarre in salvo il gruppo di persone che intanto era riuscito a spingere il gommone su di una secca, per poi essere spinti nuovamente al largo.

Troppo spesso accade che nonostante le avverse condizioni del mare, e nonostante il richiamo dei bagnini, l’incauto di turno decide comunque di non rinunciare al bagno, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Un plauso a questi due coraggiosi ragazzi che sono riusciti ad evitare una tragedia.