MONDRAGONE. Pescati illegalmente 300 chili di telline: sanzioni per 12mila euro ai responsabili

Tutto il pescato è stato sequestrato

MONDRAGONE – Trecento chilogrammi di donax trunculus, meglio conosciute come telline, sono stati sequestrati dalle autorità marittime durante un’operazione di contrasto alla pesca illegale condotta dagli uomini della Guardia Costiera di Mondragone, sotto il coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli. L’intervento si è svolto lungo il litorale di Mondragone.

I molluschi erano stati raccolti durante il periodo di fermo biologico, attivo dal 1° al 31 aprile, quando la pesca è vietata per consentire il ripopolamento marino. I militari hanno sorpreso diversi pescatori di frodo intenti a prelevare illegalmente le telline, sequestrando non solo il pescato ma anche gli attrezzi utilizzati, come rastrelli e contenitori. Gli esemplari recuperati sono stati successivamente restituiti al mare.

I trasgressori sono stati sanzionati con multe complessive pari a 12mila euro.

Questa attività rientra in un piano più ampio di intensificazione dei controlli nel periodo di fermo biologico, finalizzato a promuovere una pesca sostenibile e a reprimere comportamenti illeciti che danneggiano l’equilibrio degli ecosistemi marini e penalizzano i pescatori che rispettano le normative.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre aree sensibili del litorale domizio-flegreo, con l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità marina e garantire l’applicazione delle leggi in materia.