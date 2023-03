MONDRAGONE. Salvò 4 bambini e un disabile da un rogo. Encomio solenne per l’Appuntato Scelto Domenico Cardillo Piccolino

Attualmente il militare presta servizio presso il comando stazione carabinieri di Pico, compagnia carabinieri di Pontecorvo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Era il 31 luglio del 2015 quando l’allora Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, nella Sala di Rappresentanza del Comando Generale, alla presenza dei vertici dell’Arma e dello Stato Maggiore, nonché di esponenti degli organismi di rappresentanza dei Carabinieri, consegnò a 31 militari provenienti da tutto il territorio nazionale, gli encomi solenni per essersi distinti durante il servizio. Tra i premiati vi era anche l’App. Sc. Domenico Cardillo Piccolino, proveniente dalla caserma di Mondragone che il 17 novembre 2014, unitamente ad altro militare, si introdusse in un edificio interessato da un incendio, riuscendo a trarre in salvo numerose persone rimaste bloccate, tra le quali quattro bambini e un disabile.

Ieri,

martedì 28 marzo 2023 presso il Comando Legione, Regione Lazio, il Generale Antonio De Vita, ha consegnato all’Appuntato scelto Cardillo, una medaglia di bronzo conferita il 12 ottobre 2022 dalla Presidenza della Repubblica italiana.Attualmenteil militare presta servizio presso il comando stazione carabinieri di Pico, compagnia carabinieri di Pontecorvo.