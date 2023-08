MONDRAGONE Scoperta la droga destinata ai vacanzieri: sequestrate 150 dosi nascoste sul tetto

Operazione dei carabinieri.

MONDRAGONE. Nel corso dei servizi per reprimere la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti nell’area domitia, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, hanno eseguito mirati controlli nei pressi dei c.d. “palazzi azzurri” di via Palermo.

I militari dell’Arma, dopo aver notato dei movimenti sospetti da parte di alcuni giovani che entravano nella struttura, hanno eseguito delle perquisizioni che hanno consentito di sequestrare oltre 150 dosi di sostanza stupefacente. La droga, trovata all’interno di un borsello occultato sul tetto di uno dei palazzi, tra i materiali di risulta da costruzione, era già confezionata e suddivisa in 56 bustine di cellophane contenenti marijuana, 47 bustine contenenti hashish e un involucro di carta stagnola contenente ulteriori numerose dosi di hashish, non ancora confezionate.