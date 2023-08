MONDRAGONE. Si tuffa in mare per salutare la statua della Madonna dell’Assunta. Si sente male, salvato in extremis

La tradizionale processione del mare ha rischiato di trasformarsi stasera in tragedia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tragedia sfiorata questa sera durante lo sbarco della Madonna dell’Assunta.

Un fedele, per salutare da più vicino possibile la statua, si è tuffato in mare assieme ad altre persone, ma subito dopo è stato colto da malore perdendo conoscenza. I primi a soccorrere l’uomo sono stati i volontari della Città roce rossa e subito dopo è giunta un’ambulanza del 118 per tutte le cure del caso. Una vicenda che per fortuna si è conclusa senza grosse conseguenze per il malcapitato.