MONDRAGONE. Tragedia in via Campanile: 54enne muore davanti ai passanti

2 Settembre 2025 - 19:13

L’episodio pochi minuti fa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Un uomo di 54 anni, Hamed, di origine algerina, è morto improvvisamente mentre passeggiava in via Campanile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha accusato un malore improvviso e, nonostante i ripetuti tentativi di rialzarsi, ha perso i sensi.

Alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La comunità locale resta sconvolta per la tragedia improvvisa, avvenuta in pieno giorno in una zona normalmente frequentata dai residenti.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino