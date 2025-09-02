MONDRAGONE. Tragedia in via Campanile: 54enne muore davanti ai passanti

L’episodio pochi minuti fa

MONDRAGONE – Un uomo di 54 anni, Hamed, di origine algerina, è morto improvvisamente mentre passeggiava in via Campanile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha accusato un malore improvviso e, nonostante i ripetuti tentativi di rialzarsi, ha perso i sensi.

Alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La comunità locale resta sconvolta per la tragedia improvvisa, avvenuta in pieno giorno in una zona normalmente frequentata dai residenti.