MONDRAGONE. TRAGEDIA SFIORATA. Coppia salvata in mare da due bagnini “eroi”

Nonostante le forti correnti e la bandiera rossa i due si sono tuffati in acqua.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Coppia salvata in mare da due bagnini. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, giovedì 13 giugno, al lido “Soleado”. Nonostante le condizioni avverse del mare, una coppia intorno alle 18.00, ha comunque deciso di tuffarsi in acqua, finendo però trascinata via dalla corrente e non riuscendo più a risalire. Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato Riccardo un bagnino appena 17enne del lido “Soleado” che si è tuffato in mare con il suo baywatch rimanendo anch’egli in balia delle onde. A questo punto un secondo bagnino, il 22enne Giovanni Fulco del lido “Peter Pan” si è tuffato con un salvagente legato ad una corda a cui la coppia è riuscita ad aggrapparsi ed essere trascinata sull’arenile da un gruppo coraggioso di bagnanti tra cui vi era Roberto Bergantino. Le onde alte e la forte corrente non hanno ieri scoraggiato i bagnanti, nonostante vi fossero le bandiere rosse ad indicare il divieto di balneazione. Un divieto però, è questo va anche detto, non segnalato in quei tratti di mare in corrispondenza delle spiagge libere prive di lifeguard e di dispositivi di salvamento.