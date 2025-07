MONDRAGONE. Travolge coppia in scooter e scappa, caccia al pirata della strada

L’episodio nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 luglio, in via Giardino

MONDRAGONE – Incidente, questa mattina, in via Giardino a Mondragone. Per cause ancora in corso di accertamento una vettura si è scontrata con uno scooter in sella al quale viaggiava una coppia.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, rimasto ferito dopo aver impattato al suolo. Illesa, fortunatamente, la passeggera. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso. Scattata la richiesta d’aiuto da parte dei passanti in zona sul posto si è portata un’ambulanza del 118.

Un importante aiuto alle forze dell’ordine, al fine di risalire al pirata, potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza presenti in zona