Tre minorenni scomparsi: ricerche affidate ai carabinieri

Ospiti di una casa di accoglienza.

MONDRAGONE. Sono fuggiti via, facendo perdere le proprie tracce, nelle prime ore del 2024. Si tratta di tre minorenni, ospiti di una casa di accoglienza sita sul litorale domizio. Sulle tracce dei tre ragazzi i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.

Nel nostro Paese, arrotondando per difetto, quotidianamente vengono presentate 53 denunce di bambini e adolescenti introvabili. Alcuni riappaiono, tornano, danno notizie di sé, vengono scovati. Per molto altri le ricerche e gli appelli non portano ad alcun risultato o non conducono a risultati positivi, come è successo in passato.

E numeri, pesanti, drammatici, poco conosciuti al di fuori del circuito di addetti ai lavori. A inquadrare le dimensioni e l’andamento del fenomeno – cifre e percentuali dietro cui ci sono vite smarrite, familiari disperati, conoscenti preoccupati, amici in apprensione – sono i dati raccolti e pubblicati periodicamente dall’ufficio del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, struttura ad hoc creata a Roma nel 2007.