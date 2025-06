Montaquila cala gli assi: Esposito, Barone e Puntoriere. Aurora Alto casertano punta alla Serie D

Che tridente! Affari da quarta serie su un mercato in fiamme. L’Eccellenza molisana trema all’idea di questa corazzata

CAPRIATI AL VOLTURNO / PIETRAMELARA / ALTO CASERTANO (EZ) – L’Aurora Alto Casertano prepara la corazzata per il prossimo campionato di Eccellenza molisana. Secondo le notizie dell’ultim’ora, il club del presidente Flaviano Stefano Montaquila è in trattativa con tre calciatori di assoluto valore per il massimo campionato regionale.

Ed eccoli in sequenza casuale, così come trapelati da una indiscrezione: Vincenzo Barone, Vittorio Esposito e Marco Puntoriere. Una verifica eseguita sulla notizia, attingendo alla storia del recente passato del Presidente. E lì ci sarebbe una prima conferma. Infatti, tutti e tre già arruolati risulta che siano stati giù al fianco di Montaquila, nell’esperienza col Termoli in Serie D, e quindi gli stessi sarebbero i maggiori indiziati a comporre un reparto avanzato «fuori categoria».

Non per farvi tremare le vene ai polsi e tentare di introdurre incubi nelle notti già abbastanza insonni degli avversari, ma non v’è chi non sappia che si tratti di vere e proprie bombe di mercato che confermano le ambizioni delle aquile biancorosse, intenzionate a ritornare nella «quarta serie» dopo la precedente esperienza nella stagione 2021-2022.

La fantasia di Vittorio Esposito, soprannominato il «Messi del Molise», ed il fiuto del goal dei cecchini Barone e Puntoriere (entrambi con centinaia di goal in carriera) farebbero balzare immediatamente l’Aurora Alto Casertano al ruolo di principale favorita alla vittoria finale. Le ultimissime ci dicono: «Negoziazioni in atto». Ma certe notizie sono come le frecce in una mitica canzone di De André, saltano di bocca in bocca e i tifosi dell’Aurora sono già in trepidazione per una stagione che parte col botto.