MORTO ALL’AGRITURISMO. Uomo trovato senza vita nella piscina

CAPUA – Un drammatico episodio si è verificato pochi minuti fa in una struttura ricettiva a Capua, dove un uomo è deceduto, trovato privo di vita in piscina. Il fatto è avvenuto all’interno dell’agriturismo “La Colombaia”. Il corpo dell’uomo è stato scoperto che già non respirava più. L’ipotesi più plausibile, secondo chi ha visto il cadavere, è che si sia sentito male, cadendo in piscina ormai privo di sensi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Potrebbe anche trattarsi di un affogamento.