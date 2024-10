CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – È deceduto improvvisamente, a causa di un malore che non gli ha dato scampo, Raffaele Affinito, detto Lello, fratello dell’ex sindaco Nicola. Aveva 47 anni.

L’ex imprenditore, noto per aver gestito il bar “Glitter Café” e i supermercati “Lima” in via Fiume, è stato ritrovato adagiato sul divano.

Lascia la famiglia e gli amici nel dolore più profondo.