Morto in casa da due settimane: la Procura vuole vederci chiaro, moglie denunciata

Le autorità attendono i risultati della perizia medico-legale per fare piena luce sulla vicenda

SPARANISE – Si sono svolti questa mattina, alle 10.30, presso la Chiesa Madre di Sparanise, i funerali di Giuseppe Monfreda, 76 anni, ex ferroviere, trovato senza vita sabato scorso nella propria abitazione nel centro del paese. La cerimonia è avvenuta a quindici giorni dal decesso, dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha autorizzato lo svincolo della salma.

Restano tuttavia riservate le risultanze della perizia medico-legale eseguita sul corpo dell’uomo, che sarà determinante per chiarire se il decesso sia avvenuto per cause naturali e per escludere eventuali responsabilità della moglie, Agnieszka, di nazionalità polacca e molto più giovane del marito di almeno trent’anni.

La donna è stata denunciata a piede libero per occultamento di cadavere, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda e sugli accertamenti clinici effettuati.