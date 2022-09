MOVIDA AD AVERSA. “Tavolino selvaggio” nei locali di via Seggio, scattano le sanzioni

Alcune attività hanno ricevuto più di un verbale, pertanto potranno scattare provvedimenti di chiusura per le stesse

AVERSA La polizia locale di Aversa diretta dal comandante Antonio Piricelli sta eseguendo da settimane controlli a tappeto su tutto il territorio finalizzati a ripristinare la legalità. Gli agenti della Polizia Locale hanno controllato alcune attività ubicate in via Roma e via Seggio zona di forte affluenza della movida. Dalle ispezioni e controllo del relativo carteggio è stato accertato che numerose attività hanno occupato la sede stradale senza autorizzazione. Gli agenti hanno elevato sanzioni ai sensi dell’articolo 20 comma 1 e 4 del Codice della Strada, ed è stato intimato ai titolari il rispristino dello stato dei luoghi rimuovendo le attrezzature. Alcune attività hanno ricevuto più di un verbale pertanto potranno scattare provvedimenti di chiusura per le stesse. Nel corso delle attività di controllo gli agenti di Polizia Locale impegnati in compiti di Polizia Stradale hanno elevato numerose sanzioni al Codice della Strada.