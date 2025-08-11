Movida controlli dei carabinieri: 6 veicoli sequestrati e 12mila euro di sanzioni

Controllati 67 veicoli e identificate 93 persone

ORTA DI ATELLA – Il servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri della Compagnia di Marcianise nel corso dell’ultimo fine settimana ha consentito, attraverso l’impiego di sei pattuglie appartenenti alle Stazioni dislocate sul territorio di competenza e al locale Nucleo Operativo e Radiomobile, di eseguire mirati controlli nell’area del comune di Orta di Atella e sulle principali vie di collegamento con Marcianise e i centri limitrofi.

Nel corso del servizio, volto a prevenire e reprimere la commissione di reati contro la persona e il patrimonio e a garantire la sicurezza degli utenti dalla strada, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di 67 veicoli e all’identificazione di 93 persone, procedendo, nel contempo, alla contestazione di numerose violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 12.000,00 euro.

Le accurate verifiche effettuate durante i posti di blocco eseguiti sulle strade di maggiore traffico soprattutto nelle ore della movida cittadina hanno portato al sequestro e al fermo amministrativo di 6 veicoli.