MOVIDA VIOLENTA AD AVERSA. Rissa in via Seggio, daspo urbano per 20enne e 25enne. Hanno pestato un ragazzo

Due anni di durata

TRENTOLA DUCENTA – Il Questore di Caserta Andrea Grassi, a seguito di istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine su segnalazione dell’Arma Carabinieri di Trentola Ducenta, ha emesso 2 “dacur”, provvedimento che impone il divieto di accesso alle aree urbane, anche conosciuto come “daspo urbano”, nei confronti di un 20enne e di un 25enne, originari dell’agro aversano.

Le misure, della durata di 2 anni ciascuno, sono state adottate per i fatti avvenuti in via Seggio di Aversa, nella serata di sabato 22 febbraio scorso, in occasione della “movida”. I due sono ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di un coetaneo che venne trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aversa per diverse ferite e lesioni.

Le misure emesse vietano, oltre a frequentare i luoghi ove si sono verificati i fatti, l’accesso alle zone limitrofe con la finalità di impedire episodi che mettano a rischio la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico.