MOVIDA VIOLENTA IN CITTA’. Spacca una bottiglia di vetro in testa ad un coetaneo, denunciato 20enne

Ancora episodi di violenza nelle strade del capoluogo.

CASERTA. Ancora aggressioni nelle strade della movida. Stavolta un 20enne che ha colpito alla testa un altro giovane con una bottiglia di vetro. E mentre questo accadeva in via Sant’Agostino, nella poco distante piazza Correra un altro ragazzo veniva trovato con addosso un punteruolo di 20 centimetri. I due sono stati denunciati.

Sono stati fermati nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi presso la Prefettura di Caserta, con la partecipazione delle Forze di polizia, e organizzati dalla Questura nel fine settimana, per garantire, su tutto il territorio della provincia, la sicurezza nelle giornate festive e nei luoghi della “movida”.

In occasione dei controlli, appunto, la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Caserta ha denunciato il giovane 20enne italiano, poiché individuato come autore dell’aggressione in via Sant’Agostino. In occasione della lite, come dicevamo, la vittima è stata colpita con una bottiglia in vetro, riportando una lesione al capo, guaribile in alcuni giorni, che lo ha costretto alle cure dei sanitari.

Una perquisizione effettuata in piazza Correra, inoltre, ha permesso ai poliziotti di rinvenire, addosso ad un altro giovane, un punteruolo di oltre 20 centimetri. Il soggetto, originario di Recale, è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.