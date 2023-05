Mozzarella ritirata dai supermercati: presenza di listeria. ECCO QUAL È

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di mozzarella di latte vaccino della Val Trebbia per la presenza di Listeria monocytogenes in tre campioni su cinque. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, 200 grammi e 1 kg con il numero di lotto 10/05/2023 (corrispondente alla data di produzione) e la data di scadenza 30/05/2023.

La mozzarella richiamata è stata prodotta dall’azienda Cascina Bosco Gerolo Società Agricola Srl, nello stabilimento di località Gerolo, a Rivergaro, in provincia di Piacenza (marchio di identificazione IT 081115 CE).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare la mozzarella con il numero di lotto e la scadenza segnalati e restituirla al punto vendita d’acquisto.