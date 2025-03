MTB. Giuseppe Acciardo grande protagonista alla «XC Santa Maria del Castello».

Archiviata la seconda tappa del circuito «MTB Campania Championship» con tanti bikers che hanno pedalato tra i sentieri della Costa Amalfitana e il Golfo di Napoli.

VICO EQUENSE / CAIANELLO (Pietro De Biasio) – La «XC Santa Maria del Castello», seconda tappa del circuito «MTB Campania Championship», non ha deluso le aspettative, regalando una giornata di grande spettacolo tra i sentieri tecnici e panoramici della montagna che domina la Costiera Amalfitana. Un tracciato insidioso, tra salite spacca-gambe e discese mozzafiato, ha esaltato i migliori interpreti della mountain bike campana.

A prendersi la scena è stato Giuseppe Acciardo (Croccanti Racing Team), che ha dominato la gara assoluta con il tempo di 1h34’09” e una media di 14,338 km/h, mettendo in fila Ferdinando Sorbo (Genesy Bike, +4’39”) e Maurizio Meroli (HGV Cicli Conte Fans Bike, +4’50”). Nel settore E-Bike, successo per Davide De Giglio (Croccanti Racing Team), seguito da Michele Degli Schiavi (La Colombaia Asdps) e Sandro Foglia (Cycle Promozione Ciclismo). Tra gli ELM, vittoria per Carmine De Angelis (Toraglie Bike e Run), mentre nelle varie fasce d’età si sono imposti:

M1: Luigi Caso (Montecomune Bike)

M2: Patrizio Pagliarini (Estasi Mountain Bike)

M3: Giovanni Pietro Biasiucci (Croccanti Racing Team)

M4: Giuseppe Acciardo (Croccanti Racing Team) – doppietta per lui

M5: Ferdinando Sorbo (Genesy Bike)

M6: Carmine Russo (Becycle Club – Lucky Team)

M7/M8: Luca Miracolo (Bollino Team)

Tra le donne, successo di Ana Maria Risca (Ladri di Medaglie), che ha preceduto Chiara Cataldo (Center Bike).

L’evento, curato dall’Asd «Montecomune Bike Team», ha visto una grande partecipazione di atleti e pubblico, confermando la «XC Santa Maria del Castello» come un appuntamento clou del «MTB Campania Championship» 2025. Tra tecnica e spettacolo, la stagione della mountain bike regionale continua a regalare emozioni e rimanda al 27 aprile con la prima edizione della «XC del Massico».