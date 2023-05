Multata la ditta che posiziona la fibra ottica

Manca la segnaletica di cantiere e nessun addetto alla disciplina del traffico.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Ciò che è accaduto stamattina a Santa Maria Capua Vetere dovrebbe certamente accadere anche nel capoluogo. Nella città del foro, infatti, gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato la ditta che stava eseguendo i lavori di posizionamento della fibra ottica. I vigili urbani hanno contestato alla società l’inosservanza di varie prescrizioni, quali l’assenza di addetti alla disciplina del traffico e la mancanza di segnaletica. Anche a Caserta ci sono state e ci sono tali inosservanze, senza contare poi lo stato pietoso in cui vengono lasciate le strade al passaggio di questi operai (ovviamente la colpa non è loro, ma della ditta, appunto). Serpentoni nell’asfalto che fanno pendant con le voragini delle strade cittadine. Non smetteremo mai di ripeterlo: è vergognoso lo stato in cui versano vie e viarelle, viali e corsi di un capoluogo del tutto abbandonato a se stesso.