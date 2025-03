Muore a 36 anni. Comunità in lutto per Mariana

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di San Marcellino in Aprano

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) La comunità è sgomenta per la notizia della prematura scomparsa della bellissima e dolce Nives Mariana Marzocchi di soli 36 anni. Incredulità e dolore per questa ennesima scomparsa, di una giovane figlia che aveva tutta la vita ancora da vivere. La funzione religiosa avrà luogo domani pomeriggio alle 16:30 presso la Chiesa di San Marcellino in Aprano a Casaluce. Centinaia I messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.