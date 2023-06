Muore a 45 anni nel giorno del suo compleanno

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Grande dolore per la scomparsa di Gennaro Occhio, 45 anni. Il giovane uomo è deceduto prematuramente il giorno del suo compleanno, lasciando la compagna Nicoletta, i familiari e tantissimi amici. I funerali si sono celebrati stamani alle 08:30 nella Parrocchia di Sant’ Elpidio V. a Sant’Arpino. Alla funzione hanno preso parte in tantissimi per dare l’ultimo saluto ad un ragazzo sempre solare, gentile, divertente e allegro.