Domani, mercoledì, i funerali

FRATTAMINORE/ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Comunità in lutto per il noto barbiere Pasquale Capuano, 52 anni. I funerali avranno luogo domani alle 16:00 nella Chiesa di San Maurizio Martire. Appresa la dolorosa notizia, in tanti hanno espresso il proprio dolore: “Piazza Crispi piange Pasquale Capuano ‘il barbiere’. Sei sempre stato un ragazzo umile e rispettoso verso tutti”.