Muore bimba di 6 mesi, lutto in paese

GRAZZANISE – Lutto nella comunità di Grazzanise. Si è spenta, a soli 6 mesi,la dolcissima MariaPuoti La piccola lascia nel dolore più profondo il papà, la mamma, le sorelle e i parenti tutti affranti dal dolore.L’intera comunità, appresa la ferale notizia, si è stretta al dolore dei familiari.

La salma della neonata, proveniente dall’ospedale Santobono di Napoli, giungerà domani, giovedì 26 giugno, alle ore 15:30 presso la Chiesa Maria Santissima di Montevergine in Grazzanise. Qui, alle ore 16:00, sarà celebrato il rito funebre, un momento di raccoglimento e preghiera per salutare per l’ultima volta la piccola Maria e accompagnarla nel suo ultimo viaggio.