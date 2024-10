Muore bimba nata all’ospedale di AVERSA

AVERSA – Il 17 ottobre è deceduta una neonata di appena sei giorni, partorita al Moscati di Aversa, ma spirata al Pronto Soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore.

La bimba è arrivata al presidio nocerino già in condizioni disperate. I sanitari hanno tentato di tutto per salvarle la vita, inutilmente.

È stata aperta un’inchiesta per risalire alle cause della morte. Si sta valutando la possibilità di una malattia congenita non diagnosticata e tutto il percorso, dalla gestazione al parto