Muore giovane chef casertano in un terribile incidente

ORTA DI ATELLA – Un drammatico incidente stradale a Madrid ha stroncato la vita di Gaetano Di Donato, 31enne chef originario di Orta di Atella. L’episodio è avvenuto il 17 luglio scorso quando il giovane, in sella alla sua moto mentre si recava al lavoro, è rimasto coinvolto in un violento scontro con un’auto.

Gaetano, apprezzato professionista della ristorazione, si era trasferito in Spagna per seguire la sua passione per la cucina. Noto in paese per il carattere solare e la gentilezza, manteneva stretti legami con la sua comunità d’origine.

I genitori, devastati dal dolore, si sono immediatamente recati a Madrid per riportare in Italia la salma del figlio. La comunità di Orta di Atella si è unita al cordoglio della famiglia, ricordando il giovane come “un ragazzo sempre con il sorriso”.

I funerali di terranno nella sua Orta, presso la Parrocchia di San Massimo Vescovo