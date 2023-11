Muore improvvisamente a 35 anni: 5 mesi fa si era sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione dello stomaco

Si è spento fuori città dove si era recato per una visita di controllo

RECALE (Lidia e Christian de Angelis) Ennesimo decesso post bendaggio gastrico. Si è spento Fabrizio Menditti 35 anni mentre era per accertamenti medici presso l’ospedale di Bari. L’uomo 5 mesi fa si era sottoposto ad un intervento per la riduzione gastrico ma dopo diverse complicazioni e problemi il giovane si era recato all’ospedale di Bari per degli accertamenti e qui il suo cuore si è fermato. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che saranno celebrati giovedì 9 novembre alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Recale. Una tragedia che ha scosso la comunità già provata dalla scomparsa prematura di un Lorenzo Riccio, morto in seguito alle complicazioni sopraggiunte dopo un intervento di chirurgia bariatrica.