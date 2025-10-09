Muore investito da un Suv senza targa. Oggi l’ultimo al 17enne Giuseppe Sanfelice

L’auto che lo ha investito è risultata essere stata prelevata dal parco auto del padre del giovane conducente, titolare di una concessionaria con sede in un comune limitrofo

SAN PRISCO – Saranno celebrati oggi, giovedì 9 ottobre, alle 16:00 all’oratorio Monsignor Don Giuseppe Cappabianca, i funerali di Giuseppe Sanfelice il 17enne deceduto nella notte tra il 3 e il 4 ottobre in un terribile schianto, in sella al suo scooter, all’incrocio tra via Agostino Stellato e via Carceri Vecchie.

Giuseppe, studente dell’istituto alberghiero “G. Ferraris” di Caserta, viaggiava sul suo scooter Piaggio Liberty 125 quando si è scontrato con una Land Rover guidata da un 21enne N.P, di Portico di Caserta.

Da quanto emerso il veicolo coinvolto nello scontro era una Land Rover con targa prova, risultata essere stata prelevata dal parco auto del padre del giovane conducente, titolare di una concessionaria con sede in un comune limitrofo. Giuseppe era un ragazzo molto conosciuto e amato nella comunità. Sin dall’infanzia ha partecipato attivamente alle attività dell’Azione Cattolica e della parrocchia, costruendo legami profondi con amici e famigliari. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra chi lo conosceva e nella comunità intera.

Il giovane lascia affranti dal dolore il papà Nicola, la mamma Teresa, che in paese gestisce una lavanderia, e il fratello Alessandro.

In occasione delle esequie l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Durante la celebrazione, dalle ore 15.30 circa e per tutta la durata del rito, sarà temporaneamente chiusa al traffico la strada adiacente all’Oratorio per consentire il regolare svolgimento del funerale e garantire sicurezza e rispetto.