CELLOLE – Lutto nella comunità di Cellole. Si è spento il dottor Aldo Izzo, ex sindaco di Cellole per due legislature. A strapparlo alla vita e all’affetto di suoi cari un male incurabile. Alla notizia della sua dipartita la comunità si è stretta al dolore della moglie Antonietta e ai figli Mattia ed Andrea, entrambi medici come l’amato genitore.