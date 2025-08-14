Muore mentre si trova in vacanza a Lisbona notissimo ingegnere
14 Agosto 2025 - 23:12
Era insieme alla moglie e al figlio. La salma tornerà in Italia la prossima settimana
S. MARIA CAPUA VETERE – Stamattina, giovedì 14 agosto, è mancato a Lisbona il noto ingegnere di Santa Maria Capua Vetere Antonio Picaro. Il professionista si trovava in vacanza nella capitale portoghese con moglie e figlio. Il decesdonsarebe avvenuto durante il sonno.
La salma, che sarà sottoposta all’esame autoptico, rientrerà in Italia solo la prossima settimana. Coniugato con Mariagiovanna Viggiano, un solo figlio Francesco.