Napoli Tennis Cup: Wawrinka sulla terra rossa partenopea guida il Challenger 125.

L’ex numero 3 del mondo e tre volte campione Slam sarà la stella dell’evento organizzato da Master Group Sport.

NAPOLI (Pietro De Biasio) – Il grande tennis torna a Napoli. Dal 23 al 30 marzo, il Tennis Club Napoli ospiterà la Napoli Tennis Cup, torneo Challenger 125 che apre ufficialmente la stagione europea sulla terra battuta. Organizzato da Master Group Sport, l’evento vedrà in campo un protagonista d’eccezione: lo svizzero Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo e tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam.

Per il secondo anno consecutivo, il torneo napoletano sarà il primo Challenger italiano della stagione, con un livello tecnico in costante ascesa. La struttura del Tennis Club Napoli si prepara ad accogliere ancora più pubblico: il campo centrale «Carlo D’Avalos» vedrà aumentata la propria capienza giornaliera di 400 posti, garantendo così un’atmosfera ancora più calda per giocatori e spettatori.

La prima grande firma del torneo è quella di Stan Wawrinka, leggenda del tennis mondiale. L’elvetico, che ha già ufficializzato la sua presenza, è uno dei pochi giocatori ad aver sconfitto Djokovic (6 volte), Nadal (4 volte) e Federer (3 volte) nel corso della sua carriera. Oltre ai titoli del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), può vantare 16 tornei ATP Tour e la storica conquista della Coppa Davis 2014 con la Svizzera, in coppia con Federer.

La competizione prenderà il via domenica 23 marzo con le qualificazioni, che si concluderanno il giorno successivo. Lunedì 24 marzo spazio ai primi turni del tabellone principale, con il torneo che entrerà nel vivo venerdì 28 marzo con i quarti di finale, per poi proseguire con semifinali sabato 29 marzo e la grande finale domenica 30 marzo. A dirigere l’evento sarà ancora una volta Alessandro Motti, ex tennista professionista, confermato come direttore del torneo dopo il buon lavoro svolto nell’edizione 2024. Con l’arrivo di Wawrinka e un parterre di giocatori destinato a impreziosire il tabellone, la Napoli Tennis Cup2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.