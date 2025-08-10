Nasciano e Papa, protagonisti di un’estate di successi per il Circolo Ercole di Caserta

Ancora vittorie e sorrisi sotto la guida del maestro Fitp Martellotta: Vincenzo Nasciano finalista all’Open di Taranto e Federica Papa protagonista al Next Gen di Castel di Sangro

CASERTA (Pietro De Biasio) – L’estate si conferma stagione di grande impegno e soddisfazioni per gli atleti del Circolo Ercole di Caserta. Diverse performance di rilievo stanno portando in alto il nome del club e dimostrando la qualità del lavoro svolto dal maestro Pietro Martellotta e dal suo staff tecnico.

Tra le ultime importanti affermazioni spiccano quelle di Vincenzo Nasciano e Federica Papa, protagonisti in due competizioni nazionali di prestigio. A Massafra, in occasione del V Memorial Alessandro Scarano (28 luglio – 9 agosto), Nasciano ha centrato due risultati di prestigio. In doppio, insieme a Francesco Pallavanti (Circolo di San Giorgio del Sannio), ha raggiunto la finale dell’Open di Taranto da 3.000 euro di montepremi. In singolare si è spinto fino alla semifinale, arrendendosi soltanto a un giocatore di classifica 2/2. Originario di Alife e tesserato con il Circolo Ercole da nove anni, è punto di forza della squadra di Serie C, con alle spalle diversi titoli di Terza Categoria e un’altra finale in un Open a Frosinone.

Attualmente è classificato 2/6, ma con le prossime graduatorie salirà a 2/5. A Castel di Sangro, nel Next Gen Under 12, è arrivato il colpo di Federica Papa, classe 2014 e al primo anno nella categoria. Con un cammino di alto profilo, ha superato tre avversarie più grandi e meglio classificate (4/2, 3/5 e 3/4), raggiungendo i quarti di finale. n risultato che conferma la crescita costante di una giovane che, con lavoro, dedizione e programmazione, sta costruendo basi solide per il futuro.

Non solo individualità, però: grande soddisfazione è arrivata anche dalla squadra Under-12 composta da Federica Papa, Viviana Marino e Sofia Cecere,

che ha conquistato il titolo regionale. Il prossimo 14 e 15 settembre la squadra sarà impegnata a Cagliari nella fase di macroarea nazionale, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione finale in programma a ottobre. Risultati che premiano la qualità del lavoro del Circolo Ercole e dello staff tecnico, confermando il club casertano come una realtà di riferimento nel panorama tennistico campano e non solo.