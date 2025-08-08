Nasconde 33 dosi di cocaina nelle mutande, ARRESTATO 27enne

Ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere

SPARANISE – Un 27enne di Mondragone, è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri dai carabinieri della Stazione di Sparanise, nel casertano, è stato trovato in possesso di 33 dosi di cocaina nascoste nei boxer.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e già noto ai militari dell’Arma per la commissione di reati in materia di stupefacenti, è stato fermato per un controllo poco dopo le 11.00 di ieri in viale Sandro Pertini, a Sparanise.



I militari dell’Arma, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso e intollerante nei loro confronti, dopo aver accertato la violazione della misura cautelare alla quale lo stesso è sottoposto, hanno proceduto con una perquisizione personale e veicolare nei suoi confronti.

Nascoste nei suoi boxer i carabinieri hanno rinvenuto due scatoline in metallo, normalmente utilizzate per contenere caramelle, nelle quali erano state occultate 33 dosi di cocaina confezionate singolarmente.



Lo stupefacente rinvenuto, cosi come i due smartphone in suo possesso, sono stati sottoposti a sequestro.

Il 27enne, condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.