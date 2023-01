Nasconde droga nella confezione del latte in frigo: 41enne in arresto

SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di predisposte attività finalizzate alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga nella provincia, ha arrestato in flagranza di reato un quarantunenne, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile – Sezione “Falchi”, venuti a conoscenza della detenzione da parte di un soggetto italiano di San Nicola la Strada di una cospicua quantità di hashish presso la propria abitazione, nella mattinata di ieri decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo.

L’attività di ricerca consentiva di ritrovare all’interno dell’abitazione circa mezzo kg di hashish, di cui parte già suddiviso in dosi pronte per la commercializzazione ed occultato in una busta di latte all’interno del frigorifero, oltre che materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo veniva, quindi, accompagnato in Questura e dichiarato in arresto.