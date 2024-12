Nasconde hashish e cocaina in un pupazzo e chiede aiuto alla nonna per far scomparire tutto. Ma è troppo tardi. ARRESTATO 22ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANT’ARPINO – Mentre era in caserma perché fermato con stupefacenti, con il pretesto di voler informare il suo legale di fiducia ha, invece, messaggiato la nonna chiedendole di far scomparire il peluche contenete droga.

E’ stato nel corso di un normale controllo che un 22enne di Sant’arpino, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina. I Carabinieri della locale Stazione lo hanno controllato in via De Gasperi, a Sant’Arpino, mentre era in compagnia di un 18enne di Orta di Atella.

I due, che da subito si sono mostrati insofferenti al controllo, sono stati sottoposti a perquisizione personale a seguito della quale, il solo 22enne è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno 3 stecche di hashish per complessivi gr. 6,6 e una bustina in cellophane contenente pochi grammi di cocaina che il giovane ha, invano, provato a far credere che fosse per uso personale.

Vista la suddivisione in stecche dell’hashish e l’ulteriore diversa sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso, non compatibile con quanto asserito dal giovane, i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione presso il suo domicilio a seguito della quale, all’interno di un cassetto della scrivania posizionata nella sua camera, hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 6 stecche e frammenti di hashish avvolti in un cellophane per un peso complessivo di gr. 16,6, nonché gr. 6,6, di cocaina, due bilancini di precisione, i cui piatti sono risultati intrisi delle due citate tipologie di stupefacenti e la somma contante di € 700, in banconote di piccolo taglio.

E’ quando è stato poi condotto in caserma che il giovane, con il con il pretesto di voler informare il suo legale di fiducia ha, invece, messaggiato la nonna chiedendole di far scomparire il peluche contenete altra droga. Tale particolare non è sfuggito ai carabinieri che sono immediatamente ritornati presso la sua abitazione dove, posta davanti all’evidenza, l’anziana donna ha indicato ai militari una grondaia dell’abitazione dove aveva appena nascosto il peluche contenente 42 grammi di marijuana.

Il 22enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.