Nasconde il crack nelle parti intime. Arrestata insieme al marito, che aggredisce i Carabinieri

Da un controllo per sosta selvaggia all’arresto di entrambi

CASTEL VOLTURNO – Nella serata di ieri, 20 maggio, i Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno tratto in arresto un 44enne del posto e sua moglie 33enne, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo crack.

L’attività dei carabinieri, che si sarebbe dovuta limitare a un controllo alla circolazione stradale per un “parcheggio selvaggio” dell’autovettura dei due coniugi è poi sfociata in una perquisizione a seguito dell’atteggiamento da questi tenuto durante il controllo. In particolare, i carabinieri dopo aver controllato la donna che era seduta al lato passeggero di una Matiz parcheggiata in malo modo e con uno sportello aperto, si sono poi spostati di pochi metri per controllare il marito della donna che si trovava all’esterno di un bar. Nel corso del controllo, tra quest’ultimo e la moglie, che nel frattempo si era avvicinata al marito, avveniva un passaggio di mano di un involucro che la donna prima nascondeva nelle parti intime e subito dopo tra lo schienale e il sedile della vettura perché già perquisita dai carabinieri.

Tale particolare non è sfuggito agli operanti che hanno nuovamente perquisito il veicolo recuperando il sacchetto con all’interno 25 singole dosi di sostanza stupefacente del tipo crack del peso complessivo di circa 7 grammi.

Durante la fase di recupero dello stupefacente l’uomo si è avventato sui militari che, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.

I due, con precedenti specifici, sono stati tratti in arresti e posti agli arresti domiciliari.