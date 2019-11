Natale di luce: le luminarie più attese del Centro Italia

Quella delle luminarie di Natale è una tradizione attesa da tutti, grandi e bambini. È il segnale che arriva una delle feste più sentite dell’anno, e non c’è città in Italia che non si adoperi per addobbare le sue vie per Natale. Luminarie, festoni, addobbi, piccoli presepi rionali nelle piazze, grandi abeti illuminati e decorati: tutti aspettiamo con il periodo dei regali con trepidazione e gioia.

Roma, luci ecosostenibili ‘by light’

A Roma quest’anno la prima ad illuminarsi è via Condotti, piena delle immagini natalizie care ai bambini. Una scenografia che l’Associazione Commercianti ha affidato a Warner Media, che dal 23 dicembre e fino al 9 gennaio riempirà la via con le “Cartoon Christmas light”, trasformando via Condotti in un “gioioso corridoio”: tanti i cartoni animati iconici, che i grandi e piccini potranno riconoscere.

L’altra famosissima strada dello shopping romano, via del Corso, verrà illuminata da Acea Energia, con le luminarie che hanno vinto il contest internazionale “Make Christmas Light Acea” al Maker Faire Rome. 190 chilometri di fibra ottica, una decina di monitor LED e 115 proiettori a basso impatto energetico che ridurranno il consumo, rispetto alle luminarie classiche, di quasi la metà. “Roma by light Acea” sarà arricchita dalla proiezione di immagini della storia di Roma, curate dal gruppo di giovani di Medaarch.

Napoli, dalla “Pignasecca” alle luci d’artista a Chiaia

Non solo Roma, in tutto il centro Italia le luminarie cominciano a farla da padrone. A Napoli intanto, alla Pignasecca, nel quartiere storico di Montecalvario, l’accensione delle luminarie viene inaugurata con danze e allegria. Ci saranno infatti le performance di ballerini brasiliani, a piazzetta Nunzio Gallo, e musica argentina.

Per il resto della città comunque sono state previste dal Comune ovunque luci a LED per ridurre, anche qui, il consumo energetico. E a Chiaia c’è la presentazione, a mezzogiorno, del progetto “Di-segni di luce” di Chiaia district e Confcommercio per il Natale. Le luci sono disegnate da Lello Esposito e l’accensione avverrà alle 20:30 in Piazza dei Martiri alla presenza del Sindaco De Magistris e del Maestro Esposito.

Caserta, da Gaeta ad Aversa, tutte le iniziative

A Mondragone è prevista illuminazione natalizia anticipata, grazie ad un bando ad hoc. A Gaeta invece le luci si sono già accese il 3 novembre, illuminando la città tutta insieme, e rimarranno accese fino al 19 di gennaio. Sono previste proiezioni in tredici tra le vie e piazze più importanti, dalla Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, a via Bausan con le “luci del porto”. Le installazioni di luce invece sono 18, a tema “bambini” come è giusto, da “sulla rotta di Enea”, a “il re leone e la foresta incantata” e “Casper il polpo dai magici abbracci”.

Confermato anche lo “Spettacolo dell’incanto della Fontana di San Francesco” in Piazza della Libertà, e la sfilata degli abiti di “Favole di Luce”. Ad Aversa anche quest’anno il Comune promuove una serie di attività culturali e d’intrattenimento. Ci sarà il consueto concorso degli Amici della chiesa di San Francesco, ed è già pronta la mappa delle vie che verranno interessate dalle luminarie artistiche.