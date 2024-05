Negozio “scrocca” energia elettrica. Condanna mini per commerciante casertano

CASAGIOVE – È stato scoperto un allaccio abusivo all’impianto Enel con il quale un commerciante di Casagiove stava usufruendo gratuitamente dell’energia elettrica.

Per questo motivo è stato condannato ad una pena, sospesa, di sei mesi il titolare di un negozio situato nella città del casello di Caserta Nord.

Per lui la procura aveva chiesto due anni, ma il giudice Ferraro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in considerazione dell’incensuratezza dell’uomo e del danno lieve, così come dimostrato in aula dall’avvocato difensore del negoziante, il legale Bruno Moscatiello, ha deciso per la pena minima.

Con la pena sospesa, come in questo caso, una volta trascorsi 2 dal passaggio in giudicato della condanna, è possibile chiedere l’estinzione del reato, se non vengono commessi illeciti e se sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti.

Proprio a partire da tale momento i privati non potranno più vedere la condanna.