Nei guai noto autolavaggio di ORTA DI ATELLA: attività sospesa e 41mila euro di sanzioni

Scoperti lavoratori irregolari e infrazioni ambientali

ORTA DI ATELLA – I carabinieri della Compagnia di Marcianise, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e con il Nucleo Forestale, hanno condotto una vasta operazione di controllo sul territorio, concentrandosi in particolare nei comuni di Gricignano d’Aversa e Orta di Atella.

Durante l’attività ispettiva, in un autolavaggio situato a Gricignano d’Aversa, è emersa una situazione di irregolarità sul piano occupazionale: il titolare, un uomo di 37 anni, è stato denunciato per aver impiegato quattro lavoratori extracomunitari non in regola. Inoltre, sono state rilevate infrazioni di tipo ambientale, tra cui la mancata tenuta del registro per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché l’omessa presentazione della dichiarazione ambientale annuale. Le sanzioni comminate ammontano complessivamente a 12.500 euro.

Scenario analogo anche a Orta di Atella, dove in un altro autolavaggio — gestito da un 54enne residente a Casagiove — sono stati scoperti quattro lavoratori completamente in nero. Altri cinque dipendenti risultavano privi della prescritta visita medica e della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche in questo caso sono emerse pesanti violazioni in materia ambientale. Le forze dell’ordine hanno disposto la sospensione dell’attività e avviato la procedura per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio, mentre il totale delle sanzioni elevate supera i 41.000 euro.