Nel casertano torna la truffa delle banconote false: ecco l’ultimo caso

ORTA DI ATELLA – Se dovesse essere riconosciuto, grazie alle videocamere di sorveglianza, il cinquantenne che ieri si è fatto cambiare dei soldi falsi all’interno di un panificio di Orta di Atella, potrebbe essere accusato di spendita di falsa moneta.

Torna, ahinoi, in auge la truffa delle banconote false che speravamo di aver mandato in soffitta.



Questo caso è avvenuto in un panificio di Orta di Atella dove un cliente, per pagare prodotti da pochi euro, ha utilizzato una banconota da 20 euro.



La commessa non si sarebbe accorta del denaro contraffatto, in cassa, accettando, quindi, contanti fasulli.