NEL RISPETTO DEL NOSTRO 3%. Super-gara della Provincia da quasi 10 milioni di euro con bando pubblicato oggi, 31 luglio, e chiuso il 21 agosto. Quante imprese parteciperanno?

In calce all’articolo noi cerchiamo di diffondere il più possibile bando e disciplinare, perché si rischia che a partecipare siano i soliti noti, ovvero imprese che da qualche settimana sapevano che si sarebbe stata questo piatto ricco di Ferragosto

PIEDIMONTE MATESE (g.g.) – Diranno che i tempi del PNRR sono stringenti e, dunque, non hanno potuto fare diversamente.

Questo lo stabiliremo in seguito. Però, almeno, al momento rimaniamo sospeso il giudizio sulla tempistica della pubblicazione di uno dei bandi di gara più lucrosi messi in piedi dall’amministrazione provinciale di Caserta presieduta da Giorgio Magliocca.

Sul sito istituzionale è comparso oggi, 31 luglio, con le offerte che potranno essere presentato entro e non oltre il 21 agosto e il 16 agosto come data insuperabile quale termine in cui l’amministrazione dovrà rispondere ed eventuali richieste di chiarimenti delle società concorrenti.

Esiste una casistica consolidata, storicamente indiscutibile, sulle gare di Ferragosto. Quando uno vuol tener protetto il più possibile il grado di conoscenza, divulgazione delle stesse, lo bandisce a fine luglio, inizio agosto e chiude la partita subito dopo la festività dell’Assunta, comunque prima dell’ormai proverbiale contro esodo.

Ripetiamo, grideremmo già allo scandalo se avessimo potuto stabilire che un bando, pubblicato magari il 22/23 agosto e fatto scadere il 15 settembre, sarebbe stato compatibile con le necessità di crono programma. Siccome, non possiamo affermarlo, ci impegniamo – visto che prudono proprio le mani su questa roba qui – di stabilirlo al più presto.

Per la ricostruzione dell’edificio scolastico Istituto Tecnico “Caso”, sito nell’omonima via di Piedimonte Matese, la Provincia di Caserta ha stanziato, per i lavori del Primo Stralcio, la cifra di 9 milioni e 384 mila euro.

Ora, anche i bambini lo sanno – e non serve citare lo schifo che sta succedendo con la Cuc di Nola tra i comuni di San Marcellino, Gricignano e Orta di Atella (CLICCA E LEGGI UNO DEGLI ARTICOLI) – che meno soggetti partecipano alla gara e minore sarà anche la necessità di spingere sul ribasso.

Probabilmente si arriverebbe mai allo sconcio del 2% su gare superiori al milione di euro, così come è successo in quelle appena citate e bandite nei peggiori comuni di questa provincia, ma magari non ci sarà bisogno di superare il 30 o 35%, fermo restando che la partita del recupero dei ribassi non si chiude certo con l’offerta economica, ma può essere spostata, rinviata ad una fase successiva quando sicuramente l’impresa aggiudicataria dovrà affrontare qualche provvidenziale problema che renderà necessaria una variante in corso d’opera capace di far lievitare la spesa pubblica, compensando (come è successo tantissime volte) una buona parte del ribasso suddetto.

Pubblicare, però, bando e capitolato il 31 luglio, chiudendo la partita il 21 agosto, sembra proprio un’operazione finalizzata a ridurre il più possibile la platea dei partecipanti, essendo questo periodo di ferie ed essendo questo il momento dell’anno in cui c’è più distrazione negli uffici che controllano queste cose delle imprese di costruzione grandi e medie.

Questa segnalazione l’abbiamo estratta tra le tantissime che ci arrivino, come abbiamo scritto l’altro giorno, sulle molte trame, tutt’altro che chiare, in esercizio negli uffici, a partire da quello Tecnico, dell’amministrazione provinciale.

Rischiavamo di perdere anche quella cifra percentuale minima che ci siamo imposti un livello quantomeno essenziale pubblicazione: quel 3%, un numerino che ci gira in testa da qualche settimana e non sappiamo neanche il perché ce lo siamo scelti come nostra personalissima soglia di racconto giornalistico sull’ente di Giorgio Magliocca.

Naturalmente, nei prossimi giorni proveremo ad approfondire i contenuti di questo bando e del contestuale capitolato. Lo faremo in luce ma soprattutto, non essendo nati ieri, in controluce.