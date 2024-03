Nell’inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione spunta la droga al telefono: dopo 10 anni un assolto e prescrizione per 4

.

VITULAZIO – Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Rosa Borras, Antonella Di Giacomo, Pasquale Laierno e Walter Fusco. Assoluzione piena, invece, per Donato De Rosa. Si è così concluso il processo nato da uno stralcio di un’inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione e che ha visto 5 persone finire davanti al giudice Patrizia Iorio per spaccio di droga, tra Sparanise e Vitulazio.

I fatti risalgono a 10 anni fa quando inquirenti, nell’ambito di un’inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione, scoprirono una presunta attività di spaccio priva di riscontro da parte delle forze dell’ordine.

Da quell’inchiesta è partito un secondo filone, su cui il giudice ha pronunciato il suo verdetto. In attesa delle motivazioni appare verosimile che il giudice abbia derubricato l’iniziale contestazione in una ipotesi più lieve dello spaccio. Unica a pagare, dunque, C.G., condannata all’esito di giudizio abbreviato.