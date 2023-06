No a pantaloncini e canotte nelle aule di tribunale: arriva il divieto del giudice

Alcuni testimoni, nei giorni scorsi, si erano presentati in abiti succinti.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Vietato indossare pantaloncini corti nelle aule del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere. Il divieto di presentarsi con un abbigliamento succinto si è tramutato in una affissione di un cartello proprio davanti all’aula dell’udienza. Questo perché nei giorni scorsi alcuni testimoni si erano presentati con pantaloncini; un abbigliamento certamente non consono per un’aula di tribunale.