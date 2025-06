Nocelleto, riconfermati Mister Coppola e il Ds Cattolico: «Pronti a ripartire, uniti»

Si è voluto blindare le figure che più di tutte hanno contribuito a rendere competitivo il gruppo

NOCELLETO (Arnaldo Betti) – Il Nocelleto Calcio riparte con entusiasmo e ambizione, confermando per il quarto anno consecutivo due colonne portanti del progetto sportivo: Mister Nicola Coppola e il Direttore Sportivo Luigi Cattolico. Un segnale chiaro di continuità e fiducia, dopo l’ottimo sesto posto conquistato nella stagione appena conclusa in Prima Categoria.

«Siamo pronti a ripartire – uniti e determinati – per allestire una squadra che possa migliorare il risultato dello scorso anno,» fanno sapere dalla dirigenza, che ha subito voluto blindare le figure che più di tutte hanno contribuito a rendere competitivo il gruppo. Il Ds Cattolico, uomo di comprovata esperienza e grande professionalità, si è guadagnato sul campo la riconferma grazie alla sua capacità di costruire una squadra solida, equilibrata e motivata, nonché alla sua costante presenza e dedizione al progetto sportivo.

Alla guida tecnica, invece, continuerà a sedere Mister Coppola, protagonista di una stagione esaltante. Le sue qualità umane, la competenza tattica e la capacità di valorizzare ogni singolo giocatore sono state decisive per raggiungere e mantenere una posizione di prestigio nella categoria. La riconferma è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto con passione e determinazione. Con queste fondamenta solide, il Nocelleto guarda al futuro con fiducia, pronto a scrivere nuove pagine di sport, sacrificio e, si spera, grandi soddisfazioni. La stagione che verrà è già iniziata, e la voglia di migliorarsi non manca.