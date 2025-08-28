Non accetta fine della relazione, minaccia di morte l’ex moglie: ARRESTATO

A seguito di un ultimo grave episodio ha seguita la donna fino alla caserma dei carabinieri, dove la stessa ha formalizzato l’atto di denuncia nei suoi confronti

CALVI RISORTA – I carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza differita per atti persecutori un 45enne del posto. Nella mattinata di ieri 27 agosto la 43enne convivente ha formalizzato una denuncia contro l’ex marito dichiarando che, dal mese di luglio 2025, subiva maltrattamenti ed atti persecutori da parte dell’uomo, il quale, per futili motivi e sulla pubblica via, l’ha spesso minacciata di morte ed ingiuriata con epiteti volgari e sessisti. In particolare, in più circostanze, dal 14 lug. 2025, l’uomo, non avendo accettato la fine della loro storia e, soprattutto, che lei avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale, l’ha pedinata ovunque, inviandole numerosi messaggi vocali, sul suo profilo whatsapp, mediante i quali, in preda ad un incontrollato sentimento di gelosia, ha minacciata seriamente di ucciderla.

Ultimo grave episodio, che ha comportato l’esecuzione dell’attuale misura precautelare da parte dei carabinieri, è avvenuto nella notte trascorsa, allorquando l’uomo si è presentato sotto l’abitazione dell’ex moglie e l’ha minacciata nuovamente di morte e poi, nella mattinata, l’ha seguita fino alla caserma dei carabinieri, dove la donna ha formalizzato l’atto di denuncia nei suoi confronti, consegnando i pregressi vocali minacciosi ed un video, registrato con il suo cellulare, dell’aggressione verbale subita nella notte. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria C.V.