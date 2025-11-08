Non si ferma all’alt dei carabinieri: inseguito e bloccato 18enne trovato con la droga
8 Novembre 2025 - 12:25
Denunciato in quanto ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti
CASAPULLA/CASAGIOVE – Nel corso della notte, a Casapulla, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno deferito in stato di libertà un 18enne di Casagiove, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.
Il giovane, dopo aver ceduto quattro dosi di hashish, per un peso complessivo di 3,7 grammi, mentre si trovava a bordo di uno scooter intestato alla madre, non si è fermato all’alt intimatogli dai militari.
Ne è scaturito un breve inseguimento al termine del quale il ragazzo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri.