Non si ferma all’alt dei carabinieri: inseguito e bloccato 18enne trovato con la droga

Denunciato in quanto ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti

CASAPULLA/CASAGIOVE – Nel corso della notte, a Casapulla, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno deferito in stato di libertà un 18enne di Casagiove, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, dopo aver ceduto quattro dosi di hashish, per un peso complessivo di 3,7 grammi, mentre si trovava a bordo di uno scooter intestato alla madre, non si è fermato all’alt intimatogli dai militari.

Ne è scaturito un breve inseguimento al termine del quale il ragazzo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri.