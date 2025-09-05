Non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento: beccato con 71 dosi di cocaina e crack, ARRESTATO dalla guardia di finanza

Durante la fuga, lungo la provinciale, l’uomo ha cercato di disfarsi dello stupefacente

ORTA DI ATELLA – I militari del gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli hanno intercettato un’auto che procedeva ad alta velocità lungo la provinciale che collega Caivano a Orta di Atella. Intimato l’alt, il conducente ha accelerato, speronando le vetture delle Fiamme Gialle e ferendo un finanziere.

Durante la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 71 dosi di cocaina e crack già pronte per lo spaccio. Dopo l’inseguimento è stato bloccato, arrestato e condotto al penitenziario di Poggioreale.

Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.