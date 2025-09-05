Non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento: beccato con 71 dosi di cocaina e crack, ARRESTATO dalla guardia di finanza

5 Settembre 2025 - 11:08

Durante la fuga, lungo la provinciale, l’uomo ha cercato di disfarsi dello stupefacente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ORTA DI ATELLA – I militari del gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli hanno intercettato un’auto che procedeva ad alta velocità lungo la provinciale che collega Caivano a Orta di Atella. Intimato l’alt, il conducente ha accelerato, speronando le vetture delle Fiamme Gialle e ferendo un finanziere.

Durante la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 71 dosi di cocaina e crack già pronte per lo spaccio. Dopo l’inseguimento è stato bloccato, arrestato e condotto al penitenziario di Poggioreale.

Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino